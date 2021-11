BATAGUASSU| Museu Municipal "Helena Meirelles" realiza Concurso Fotográfico “Bataguassu, 68 anos olhares diversos”

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio do Museu Municipal “Helena Meirelles” está com inscrições abertas até o dia 18 de novembro para o Concurso Fotográfico “Bataguassu, 68 anos olhares diversos”.





A ação que faz parte da programação de aniversário de 68 anos de emancipação político-administrativa do município e que também celebra o segundo ano de fundação do Museu Municipal “Helena Meirelles” conta com o apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais.

Conforme o regulamento, podem participar do concurso fotógrafos profissionais ou amadores, com idade a partir de 14 anos, sendo permitido o envio de até três fotos por participante que retratem paisagens e imagens captadas no território do município com o uso de qualquer equipamento (máquina fotográfica, aparelho celular, drone entre outros).





As fotografias deverão ser enviadas para o endereço eletrônico museuhelenameirelles.btg@gmail.com durante o período de 19 a 31 de novembro, com as seguintes informações: nome completo, endereço residencial e telefone para contato.





O arquivo digital deverá ter as seguintes especificações: formato JPG (ou RAW), no tamanho mínimo de 1200 x 1500px, em alta resolução.





De acordo com a secretária municipal de Educação e Cultura, Regina Duarte de Barros Dovale, “a proposta do Museu é fomentar a percepção artística do patrimônio histórico e cultural de Bataguassu por meio da fotografia, sensibilizando os munícipes a conhecer e valorizar os monumentos históricos, artísticos e culturais da cidade”, destaca.





AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO





Após o envio, as fotos serão avaliadas por uma Comissão Julgadora composta por três membros nomeados via portaria municipal.





Do total de fotografias recebidas, cinco fotos que obtiverem as maiores pontuações, de acordo com o julgamento da Comissão Julgadora, serão classificadas para a segunda fase do concurso que será por votação popular, por meio de enquete virtual a ser realizada pelas redes sociais oficiais do município a ser realizada no período de 02 a 09 de dezembro.





Entre os critérios serão analisadas as fotos que transmitam informações positivas e afirmativas à comunidade e o ineditismo do material; originalidade, criatividade e a relação do tema “Bataguassu, 68 anos olhares diversos” presente nos cenários urbanos e/ou rurais, nas paisagens naturais, imagens que valorizem as belezas, encantos e peculiaridades de Bataguassu.





Haverá premiação em dinheiro para o 1º lugar (R$ 300); 2º lugar (R$ 200) e 3º lugar (R$ 100), sendo que as fotografias premiadas serão expostas no Museu Municipal “Helena Meirelles”.





A divulgação do resultado final do concurso ocorrerá no dia 10 de dezembro.





SERVIÇO





Mais informações no Museu Municipal “Helena Meirelles” localizado na rua Ribas do Rio Pardo, 376, próximo ao Fórum. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas; e das 14 às 17 horas (horário de Brasília).









ASSECOM





