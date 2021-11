BATAGUASSU| Município recebe aparelho ultrassom e adere ao projeto "Bem Nascer MS"

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, lançou na última sexta-feira, dia 19 de novembro, o Projeto "Bem Nascer MS", que visa firmar o pacto estadual para reduzir a mortalidade materna e infantil em Mato Grosso do Sul. O programa teve a adesão dos 79 municípios do Estado, entre eles, Bataguassu, e visa intensificar as consultas pré-natal, fazer a estratificação de risco gestacional e manter acompanhamento diferenciado da gestante de alto risco, em especial, as obesas e hipertensas.





Só neste ano, conforme o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), 45 óbitos maternos foram registrados em Mato Grosso do Sul. Já a taxa de mortalidade infantil está em 11,02 por 1.000 nascidos vivos.





Para fortalecimento das ações do "Bem Nascer MS", R$ 14 milhões foram destinados ao projeto, sendo que R$ 11,6 milhões investidos na compra de 75 aparelhos de ultrassons que foram entregues aos municípios seguindo critérios técnicos de distribuição, além do incentivo financeiro para custeio dos Centros Especializados Materno-Infantil do Estado.





Bataguassu foi um dos contemplados com o aparelho. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Aline Abbott, o ultrassom veio para apoiar os serviços oferecidos na Clínica da Mulher para atendimento às gestantes e também da saúde das mulheres em idade fértil. “Essa ultrassom será muito importante para Bataguassu. É um aparelho moderno, de alta qualidade, que vai garantir um atendimento adequado as mães e aos bebês", destacou Aline.





O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) também agradeceu ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) por mais esse importante investimento em prol da saúde. "Estamos muito felizes por essa conquista e muito gratos ao Governo do Estado pelo cuidado que tem tido com nosso município”, disse o prefeito.





