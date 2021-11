Associação Dakila Pesquisas investiga possível geoglifo na região sudeste de São Paulo

Membros de Dakila Pesquisas encontraram na região sudeste de São Paulo uma área com evidências do Caminho de Peabiru e também um possível geoglifo. Estudos no local serão iniciados em breve, e se essa descoberta for confirmada, esta será a primeira marca no solo próximo ao litoral paulista.





Pesquisadores demarcaram a área e fizeram a primeira trajetória para identificar vestígios de que o local de fato tem ligação com o Peabiru. Além disso, algumas valetas foram encontradas e ao percorre-las diagnosticaram ser algum tipo de geoglifo (desenhos ou figuras no chão que só podem ser vistos do alto).

Urandir Fernandes de Oliveira, presidente do Ecossistema Dakila, explica que após o mapeamento será feito o desbravamento da área, com o auxílio de drones e detectores de metais, para encontrar possíveis artefatos que possam identificar com mais precisão as prováveis histórias que foram vivenciadas nessa região.





“Algum tempo atrás encontramos nessas valetas um vaso diferenciado que nos instigou a vasculhar a área. Ainda não sabemos de que época esse artefato pode ser, mas vamos fazer o estudo do material para datar”, lembra Urandir.





ASSECOM