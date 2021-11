Após colisão na Avenida Zahran, homem é preso por dirigir embriagado

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira no cruzamento da Eduardo Elias Zahran com a 1º de Maio

Honda HR-V capotou e parou com as quatro rodas para cima ©Kísie Ainoã

Um dos condutores envolvidos no capotamento na Avenida Eduardo Elias Zahran com a Rua 1º de Maio na manhã desta segunda-feira (29), foi preso em flagrante por estar visivelmente embriagado, segundo o boletim de ocorrência. O bafômetro de Crispim Prado Martins, de 42 anos, indicou 0,95 mg/L de ingestão de álcool.





Conforme o boletim, os militares pediram para o vigilante fazer o teste do bafômetro porque ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como olhos vermelhos, cheiro de álcool muito forte, e às vezes, "embolava" as falas.





No local do acidente o vigilante contou ao Campo Grande News que havia acabado de sair da Rua 1º de Maio e fazia conversão para entrar na Avenida Eduardo Elias Zahran, quando foi surpreendido pelo Honda HR-V, que seguia sentido Avenida Salgado Filho e desobedeceu o sinal vermelho.





O HR-V, conduzido por uma mulher, foi atingido na lateral traseira e capotou. Por causa da batida, o airbag do carro foi acionado e a mulher não ficou ferida. Ela conseguiu sair sozinha do automóvel, que ficou com as quatro rodas para cima.





Crispim foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) - Centro, e vai responder por dirigir sobre influencia de álcool. O veículo, por não ter restrições administrativa ou criminal, foi liberado para o cunhado do autor.





A outra motorista envolvida no acidente também foi convidada a realizar o teste do bafômetro, que aceitou espontaneamente, o teste deu negativo para ingestão de álcool e a condutora foi liberada.





