ALEMS| Sete projetos devem ser votados na sessão ordinária desta quarta-feira (3)

Dois projetos devem ser votados em redação final. Um deles é o Projeto de Lei 241/2020 , de autoria do deputado Lucas de Lima (Solidariedade), que altera a Lei 2.990/2005 para incluir a Educação em Direito dos Animais como disciplina curricular na grade do ensino fundamental das escolhas públicas e particulares de Mato Grosso do Sul. Também está prevista a votação da redação final do Projeto de Lei 280/2021 , de autoria do deputado Barbosinha (DEM), que denomina de “Amaro de Souza Filgueira” a ponte sobre o Rio Dourado, localizada no distrito de Porto Vilma, em Deodápolis.