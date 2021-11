ALEMS| Pautada votação de quatro projetos na Ordem do Dia desta quinta-feira (11)

Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) devem apreciar quatro propostas durante a Ordem do Dias desta quinta-feira (11). A votação dos projetos acontece a partir do Plenário Deputado Júlio Maia e pode ser acompanhada ao vivo nos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis - canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS - ( Android iOS ). A sessão ordinária tem início a partir das 9h.