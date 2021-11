ALEMS| Pautada votação de cinco propostas na Ordem do Dia desta terça-feira (16)

Em redação final, o Projeto de Lei 236/2020 , de autoria do deputado Evander Vendramini (PP), dispõe sobre a prorrogação, em caráter excepcional, do prazo de validade da autorização ambiental (prevista na Lei 2.257/2001 ) e do cumprimento de condicionantes das demais licenças, em razão das consequências sociais e econômicas decorrentes da calamidade estabelecida pela pandemia, com vigência e efeitos restritos até 31 de dezembro de 2022.