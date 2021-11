ALEMS| Deputados devem apreciar seis propostas na sessão desta quarta-feira (10)

Apresentado pelo deputado Capitão Contar (PSL), o Projeto de Lei 202/2021 inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Festa de Nossa Senhora do Carmo, realizada no Distrito de Forte Coimbra (MS). A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia emitiu parecer favorável à tramitação.