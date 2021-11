Advogado é assassinado no trecho mais violento da fronteira Brasil-Paraguai

O assassinato ocorreu na tarde desta segunda-feira na Rua das Codornas, em Ponta Porã

Corpo de advogado coberto por manta; ele foi executado em rua de terra de Ponta Porã ©Direto das Ruas

O advogado Elzo Renato Teles Garcete foi executado na tarde desta segunda-feira (1º) em Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande. Junto com a vizinha Pedro Juan Caballero, a cidade sul-mato-grossense forma o trecho mais violento da fronteira entre Brasil e Paraguai.





O crime ocorreu na Rua das Codornas, no Jardim Vista Alegre. As primeiras informações de policiais da cidade revelam que o atirador estaria em um Corsa branco. Ele chegou ao local e matou o advogado ao lado de um muro. Ainda não há pistas do criminoso. Além de advogado, Elzo tinha atuado no comércio e foi dono de um mercadinho no mesmo bairro.





No período de 25 de setembro a 25 de outubro, 17 pessoas foram executadas nas duas cidades. Foram três assassinatos no lado brasileiro e as demais em Pedro Juan Caballero. O caso de maior repercussão foi a chacina de quatro pessoas na saída de uma festa, no dia 9.





A execução de hoje foi a primeira registrada em Ponta Porã desde o dia 8 de outubro, data em que foi assassinado o vereador Farid Afif (DEM).





Ele foi morto por pistoleiro quando andava de bicicleta. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios de Mato Grosso do Sul, mas até agora não há informações sobre mandante e executor.