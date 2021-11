Acidente entre duas motocicletas e carreta mata uma pessoa na BR-060

Em uma das motocicletas seguiam turistas em comboio sentido ao estado de Goiás

Motocicleta envolvida em acidente na BR-060 nesta tarde ©BNC Notícias

Uma colisão na tarde desta terça-feira (16) na BR-060 entre Paraíso das Águas e o distrito de Bela Alvorada, deixou uma pessoa morta e outras duas gravemente feridas. O acidente envolveu uma carreta e duas motocicletas.





Segundo apurado pelo BNC Notícias, entre as vítimas haviam turistas de Caxias do Sul (RS) que estavam em um comboio de motociclistas. Um motociclista teria tentado fazer uma ultrapassagem, quando colidiu com outra motocicleta e logo em seguida ambos foram acolhidos pela carreta.





A Polícia Militar esteve no local. Equipe do PAM (Pronto Atendimento Médico) realizam o socorro das vítimas.





Conforme informações, os turistas seguiam para Viadeiros em Goiás no caminho posariam em Costa Rica.

Trânsito na rodovia, após acidente ©BNC Notícias











