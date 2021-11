067 Vinhos oficializa parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande

A 067 Vinhos, empresa que integra o Ecossistema Dakila, oficializou parceria com a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura Turismo de Campo Grande) para atuar diretamente em eventos sociais da cidade com o objetivo de levar prosperidade à população mais afetada pelo sistema.





Alan Oliveira, proprietário da 067 Vinhos, acredita que essa parceria trará muitos benefícios no contexto social e também auxiliará a levar o legado do Ecossistema Dakila adiante. “A secretaria entende nossa missão, visão e valores, que é justamente levar esperança, dignidade e prosperidade às pessoas. Essa parceria oficializa mais uma etapa dos nossos propósitos e irá viabilizar o caminho para que nossas informações cheguem sem filtro para aqueles que precisam”, explica.





"A Sectur entende que o poder público coexiste com a iniciativa privada e valoriza a importância de parcerias como a da 067 Vinhos. ", afirma o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas.





Eventos e projetos





No primeiro sábado de novembro (06) as crianças do CICA/MS (Centro de Integração da Criança e do Adolescente) participaram do City Tour Descubra Campo Grande, desbravando a cidade e, ainda, conhecendo um dos maiores centro comerciais, o Shopping Campo Grande. No passeio, a 067 Vinhos presentou todas elas com deliciosos doces para deixar o dia ainda mais alegre e especial.





De acordo com o secretário, o projeto deve seguir pelo ano de 2022. “Essa é uma ação que nos emociona. Poder unir cultura e turismo com ação social é de um poder imenso! Vimos o quanto tem dado certo e queremos seguir com esse projeto”, afirma Max Freitas.





Gabriela Pache, também proprietária da 067 Vinhos, acredita que para se ter um futuro próspero, é preciso incentivar as crianças desde já a pensar positivo, a acreditar em seus potenciais e auxilia-las a ter momentos inesquecíveis que as façam lembrar de como são especiais e únicas.





“Ver o sorriso e a alegria dessas crianças não tem preço. Elas são a esperança para um futuro cada vez melhor, e fazer parte desse momento, que com certeza ficará marcado nas lembranças delas, é algo gratificante”, diz a empresária.





Em parceria com a Sectur, a 067 Vinhos também atua na revitalização do Monumento aos Desbravadores, conhecido como Carro de Boi, localizado no cruzamento das avenidas Fernando Corrêa da Costa e Ernesto Geisel. Para Alan, a iniciativa de contribuir nesta restauração é uma forma de cuidar do lugar onde se vive. “Significa ajudar a construir nosso próprio chão, o registro histórico do início da ocupação urbana nessa cidade em que vivemos, trabalhamos e prosperamos. É com muito amor que a 067 Vinhos abraça essa obra”, pontua.





Siga a 067 Vinhos no Instagram para acompanhar os próximos projetos e ações que estão por vir.





ASSECOM