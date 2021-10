Whatsapp, Facebook e Instagram saem do ar

Aplicativo não está funcionando na manhã de hoje. (Foto: Fernanda Carvalho/Fotos Públicas)



No Twitter, queda das três plataformas entrou para os assuntos mais comentados





As redes sociais Facebook e Instagram e o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp apresentam instabilidade na manhã desta segunda-feira (4). A indisponibilidade é tanto em desktop, como em smartphone.





Todos dos serviços são do mesmo grupo. Dos maiores, apenas Twitter e Telegram seguem funcionando.





Segundo a plataforma Down Detector, as reclamações nas outras redes sociais aumentaram por volta das 11h (de MS). No Twitter, o WhatsApp se tornou o assunto mais comentado, enquanto “Instagram e Facebook” são o quarto.





O Instagram e o Facebook não abrem no desktop nem atualizam no celular, o mesmo ocorrendo

no caso do WhatsApp. Nenhum comunicado das três plataformas foi emitido até o momento sobre o assunto. -





