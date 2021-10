Vítimas são feitas reféns por mais de 1 hora, policiais entram em casa e disparos são feitos

Policiais do Bope e Choque estão no local

Após mais de uma hora em cárcere privado de duas vítimas na retirada da residência onde ocorre um sequestro, no Bairro Coopharádio, na tarde desta segunda-feira (18), disparos de arma de fogo foram ouvidos.





Policiais do Bope chegaram a entrar na residência, junto ao negociador, e solicitaram que um cinegrafista se aproximasse da grade da residência. Os dois sequestradores exigiam a presença de imprensa.





Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar apoio à possíveis vítimas. Policiais do Choque, Bope (Batalhão de Operações Especiais) e Polícia Militar permanecem no local fazendo a negociação com os assaltantes, até que as vítimas sejam liberadas.