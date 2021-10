Virginia Fonseca emociona fãs com texto sobre 1 mês da morte do pai

Virginia Fonseca usou as redes sociais, nesta terça-feira (19), para falar sobre o primeiro mês sem o pai, Mário Serrão, que morreu após complicações de uma pneumonia aguda. Por meio de post no Instagram, a influenciadora digital desabafou sobre saudade e ressaltou a importância do pai na vida dela.





"Hoje faz um mês que Deus levou um pedaço de mim para morar no céu. Pai, eu sinto tanta falta de você. Sinto falta dos seus beijos, dos seus abraços, das suas histórias que sempre me tiravam gargalhadas. Dos seus puxões de orelha e dos conselhos. Sinto falta de você comigo, de acordar e ir te ver e você abrir um sorriso pra mim e falar: 'Oi, filha'", começou.