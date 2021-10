Vereador/Presidente Carlão é eleito vice-presidente do Conselho Nacional do Poder Legislativo das Capitais

presidente da Câmara Municipal de Campo Grande-MS, Carlos Augusto Borges (Carlão PSB)

Nesta segunda-feira (25), o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande-MS, Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), repercutiu sua eleição como vice-presidente do Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais (Conalec), em evento realizado na última sexta-feira (22) para criação conselho e que contou com a presença de presidentes de sete capitais, para eleição da diretoria e aprovação do Estatuto. Carlão destacou a importância da união dos presidentes das capitais.





“Muito positiva a criação desse conselho, porque o vereador é o pequeno Legislador e se nós não nos organizarmos, vamos ficar sempre por último. Essa organização é importante, essa fundação, e com certeza absoluta, os presidentes das Câmaras das capitais estando organizados terão mais respeito perante à classe política e todo Governo Federal. Vamos ter um grupo muito mais forte e isso consegue aglutinar e trazer pra junto desse grupo os vereadores do interior também. Vamos nos organizar para ter força em Brasília, para trazer mais verbas para as capitais e também para os municípios”, afirmou o vereador.





O Conselho terá atuação forte na defesa das prerrogativas dos vereadores das capitais, representados pelos presidentes. Como Presidente foi eleito o vereador Valdir José Dowsley (Dinho) - João Pessoa-PB. De acordo com o Estatuto, o Conselho tem por objetivo congregar os Presidentes das Câmaras Municipais das Capitais, visando o aperfeiçoamento e fortalecimento dos respectivos Parlamentos e na formulação de políticas públicas. Participaram os presidentes das Câmaras de Vereadores de João Pessoa-PA, Florianópolis-SC, Campo Grande-MS e Rio Branco-AC, além da presença remota por videoconferência dos presidentes das Câmaras Municipais de Vitória-ES, Cuiabá-MT e Boa Vista-RR.





O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad também participou do evento e enalteceu a escolha de Carlão, como vice-presidente do Conselho. “Eles, a nível nacional, vieram a Campo Grande, pedir ajuda, solidariedade e o empréstimo do nome do Carlão para ser o vice-presidente nacional. Isso é um orgulho, isso é uma honra, talvez as pessoas não dimensionem a importância de termos um vice-presidente nacional no Conselho de Legisladores do nosso País. E o Carlão é merecedor disso: correto, íntegro, decente e, acima de tudo, comprometido com a técnica legislativa”.





