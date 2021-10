Vendaval derruba mais de 20 árvores e deixa rastro de destruição em Três Lagoas

Ventos de até 70 quilômetros por hora derrubaram muros, paredes e destelharam casas. Não há registros de feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.

Casa ficou destruída após fortes ventos ©Corpo de Bombeiros

Um vendaval atingiu o município de Três Lagoas, região leste de Mato Grosso do Sul, da divisa com o Estado de São Paulo, neste domingo (3). Os ventos de até 70 quilômetros por hora derrubaram mais de 20 de árvores pela cidade e destruíram imóveis em diferentes regiões.





De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Cândido da Silva, o vendaval começou por volta das 13h. A chuva foi fraca, mas o vento chegou a arrastar um portão de aço, com mais de metros de altura em um comércio. Casas foram destelhadas, paredes e muros derrubados. No entanto, não houve registro de vítimas.

Comércio também foi destruído por ventania ©Corpo de Bombeiros

Na tarde sexta-feira (1), o tempo já havia fechado em Três Lagoas. Uma nuvem de poeira encobriu a cidade e assustou os moradores. A chuva chegou fraca, mas o vendaval levou sujeira por toda a cidade.





Chuvas mais fortes estão previstas para a segunda quinzena deste mês. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é de chuvas irregulares e de pouco volume. No entanto, podem estar acompanhadas de raios, rajadas de vento entre 40-70 km/h.

Paredes não resistiram a ventania ©Corpo de Bombeiros