Turistas podem se vacinar contra a Covid em qualquer cidade de Mato Grosso do Sul

79 municípios estão autorizados a aplicar doses em pessoas de outras cidades ou estados

A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) autorizou os 79 municípios do Estado a aplicarem vacina contra a Covid-19 em pessoas que residam em outras cidades ou estados.





A autorização é em atendimento a determinação do Ministério da Saúde, que garante que a segunda dose seja aplicada independente do estado ou município que tomou o primeiro imunizante.





No entanto, no Estado, está autorizada a aplicação de todas as doses da vacina neste público, incluindo a dose de reforço.





Conforme a Secretaria de Saúde, o objetivo é garantir que todos tenham o acesso aos imunizantes e possam completar o esquema vacinal contra a Covid-19.





Apesar da formalização, por meio da autorização, vários municípios do Estado já estavam aplicando vacina em turistas.





O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, explica que vários cidades estão com sobras de imunizantes, devido ao avanço da vacinação, com a finalização dos grupos prioritários.





“Por isso, se aquela pessoa que tomou a primeira ou segunda dose no município em que reside, e está de passagem ou no município em que reside não há o imunizante, e precisa completar o esquema vacinal, ele pode se vacinar em qualquer um dos municípios do Estado”, disse.





De acordo com resolução da SES, o município que não possuir mais população vacinável, deverá restituir as doses remanescentes à Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica (CEVE).





Caso a cidade precise de doses para a realização de ajustes operacionais, deverá solicitar no prazo de 48 horas, informando o nome do imunizante, o quantitativo, tipo de dose (D1, D2 ou dose de reforço), bem como, para qual grupo de indivíduos será empregado.





A medida também vale para aquele município que não necessitar receber vacinas na próxima remessa de imunizantes, por possuir quantitativo em estoque que atenda a respectiva necessidade ou por não possuir mais população vacinável.





Em Mato Grosso do Sul, já foram aplicadas 3.831.725 doses de vacina contra a Covid-19 desde o início da campanha de imunização.





Deste total, 3.831.725 é referente a primeira dose, 1.462.68 da segunda dose e 235.008 dose única.





O percentual da população geral do Estado com esquema vacinal completo é de 60,43%.





Para o secretário Geraldo Resende, Mato Grosso do Sul será o primeiro Estado do país a sair da pandemia.





“Mas é necessário vacinar aquelas pessoas que ainda não tomaram a primeira dose, os municípios precisam fazer a busca ativa e continuar a vacinação na população até completar a imunização”, ressaltou.





Fonte: CE

Por: Glaucea Vaccari