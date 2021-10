TRÊS LAGOAS| Clínica da Mulher do Município realiza exames preventivos em alusão ao Outubro Rosa

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Clínica da Mulher, promoveu no último sábado (02), uma ação alusiva ao Outubro Rosa que tem como foco a Luta e Combate Contra o Câncer Feminino, com a antecipação da data para realização de exames preventivos de 40 mulheres que já estavam agendadas.





No total, foram realizadas 17 mamografias, 18 USG de mama e 05 biopsias de colo uterino. Conforme a coordenadora da Clínica, Edineia Fialho, a ação foi realizada apenas com mulheres com agendamento para evitar aglomeração. “Como estamos no meio de uma pandemia, preferimos evitar a livre demanda e, com isso, realizamos exames apenas daquelas pacientes que já estavam agendadas”, comentou.





A coordenadora destacou que a ação atingiu a expectativa, no entanto cerca de 10 mulheres convidadas para realizar seus exames no sábado não compareceram. “Pelo fato de o câncer de mama ser um dos mais comuns entre as mulheres, a prevenção através do exame de toque e a mamografia são indispensáveis para um diagnóstico e tratamento precoce”, ressaltou a coordenadora.





Além disso, Izabela Cristina Carducci, que é enfermeira obstetra, explicou que os sinais do câncer podem variar, porém uma das principais manifestações da doença é a presença de nódulos nos seios, que se apresentam palpáveis, endurecidos e indolores. “Outros sinais, segundo ela, são: vermelhidão ou inchaço na pele, mamilos retraídos, secreção mamilar serosa ou sanguinolenta e pele aspecto casca de laranja. ”