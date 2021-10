TRÊS LAGOAS| Ciclo de palestras sobre Família Acolhedora encerra hoje, quinta-feira (21) com equipes da SMAS e Conselho Tutelar

Começou na terça (19) e termina nesta quinta-feira (21), o ciclo de palestras do evento “Movimento para Ampliação do Acolhimento Familiar em Três Lagoas", promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA).





Tendo como palestrante a assistente social e consultora nacional em acolhimento familiar, Neusa Cerutti, a programação iniciou com a contextualização do histórico do acolhimento de crianças e adolescentes no Brasil.





Com um total de 85 participantes de toda a sociedade nos dois primeiros dias, os assuntos desta quinta-feira estão sendo discutidos com servidores das Casas Acolhedoras, da SMAS e Conselho Tutelar, em que a palestrante está abordando a operacionalização do trabalho da equipe técnica da teoria à prática e detalhando a garantia constitucional da criança, adolescente e jovens para manter-se no acolhimento.





Conforme o diretor de proteção social básica da SMAS, Luís Fernando Tondeli Focchi, o ciclo de palestras foi muito bem recebido pelos participantes. “O público teve a oportunidade de tirar dúvidas e conhecer a realidade do Acolhimento Familiar pelo País, já que a Neusa é referência no assunto, com 11 anos de experiência. O evento contribuiu muito para as novas estratégias de trabalho do Serviço de Família Acolhedora em Três Lagoas”, informou.





CONTINUIDADE