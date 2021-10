Traficante em fuga bate carro em árvore, tenta fugir a pé, mas acaba preso

Veículo que possuía sinais de adulteração estava abarrotado com 431 quilos de maconha

Veículo modelo Fiat Uno apreendido "recheado" de maconha ©Divulgação/PRF



Traficante que transportava 431 quilos de maconha na BR-376 foi preso em flagrante na tarde de ontem, após colidir o carro que conduzia em uma árvore durante tentativa de fuga da PRF (Policia Rodoviária Federal), em Ivinhema, a 281 quilômetros de Campo Grande.





Agentes federais deram ordem de parada ao veículo Fiat Uno, no km 146, da rodovia, mas o motorista não obedeceu a ordem policial e deu inicio a perseguição fuga. Após 1 quilometro, o motorista acabou perdendo o controle do veiculo e colidiu em uma árvore. O traficante ainda tentou fugir a pé, mas acabou preso.





No veículo, foram encontrados 431 quilos de maconha. Diante do flagrante, o homem confessou que recebeu o veículo já com a droga em Sete Quedas e levaria até Três Lagoas, onde receberia R$ 3 mil. O motorista que não tinha habilitação para dirigir, informou ainda que possuía passagens por tráfico de drogas e estava foragido da Justiça.





O traficante, a droga e veículo que possuía sinais de adulteração e placas falsas foram encaminhados para a Polícia Federal de Dourados.





Por Jhefferson Gamarra