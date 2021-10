Termina nesta terça-feira as inscrições do programa “Incentiva+MS Turismo”

Termina nesta terça-feira (5) a segunda etapa de inscrições do programa “Incentiva+MS Turismo", que concede apoio financeiro emergencial, no valor de R$ 1 mil, para guias de turismo, microempreendedores individuais e microempresas do setor turístico. O auxílio financeiro é uma forma de contribuir com os profissionais que tiveram prejuízos durante a pandemia.





As inscrições seguem abertas no site da Fundação de Turismo até as 23h59 de 5 de outubro. Os Guias de Turismo, os Microempreendedores Individuais (MEIs) e as Microempresas (MEs) deverão seguir o regulamento, preencher a inscrição adequadamente e enviar os documentos no prazo.





“Esse novo cadastramento é uma oportunidade para aquelas pessoas que por algum motivo não fizeram o cadastro, tiverem algum problema, um lapso temporal. Todos aqueles que preenchem os requisitos estabelecidos no programa e no decreto poderão se inscrever. Isso faz parte de um conjunto de ações para a retomada econômica do nosso Estado", afirmou o governador Reinaldo Azabuja.





O diretor-presidente da Fundação de Turismo (Fundtur), Bruno Wendling, ressaltou que a abertura de mais uma etapa de inscrições é mais uma alternativa para os profissionais do setor que não se inscreveram no período anterior. Na primeira etapa foram mais de 600 contemplados e a expectativa é incluir mais 400.





O programa Incentiva+MS Turismo faz parte de megapacote de investimentos que abrangem também outros setores, como cultura, setor empresarial e pessoas de baixa renda. O "Retomada MS" irá injetar R$ 1 bilhão em recursos e abrangem os três eixos: auxílio financeiro, medidas fiscais e microcrédito orientado.





Leonardo Rocha, Subcom