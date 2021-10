Terça-feira será de sol com pancadas de chuvas em MS

Na capital o tempo será aberto e firme nesta terça-feira, de acordo com Inmet

Nesta terça-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, o dia em Campo Grande será de céu claro, sol e tempo firme, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O calor pode chegar aos 35ºC em Campo Grande e não há previsão de chuva.

Em Campo Grande dia será de sol e calor nesta terça-feira de feriado

Para o interior do Estado a previsão já é de tempo instável, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), com sol na maior parte do tempo, mas com grandes possibilidades de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.





Na região Sul, em Dourados, a máxima não passa dos 31º e a terça-feira será de muitas nuvens no céu. Em Três Lagoas, leste do Estado, o calor chega aos 34ºC e pode chover pela manhã e tarde, mesma condição prevista para Coxim, no norte de MS.





Já na região pantaneira, em Corumbá, os termômetros podem atingir até 37ºC, mesmo com o céu bem nublado. A possibilidade de chuva isolada é apenas para o período vespertino, segundo o Inmet.









Por Ana Oshiro