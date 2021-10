Terça-feira será de calor com pancadas de chuva isolada em MS

Temperatura pode atingir os 37ºC hoje no Estado, segundo o Inmet

A meteorologia prevê a volta da chuva sobre Mato Grosso do Sul para esta terça-feira (26), porém de forma localizada fazendo predominar o tempo firme sobre grande parte do Estado.





O dia terá sol com variação de nebulosidade em todas as áreas, podendo chover em pontos isolados das regiões central, norte e bolsão.





A tendência é que a partir de quarta-feira (27) as chuvas voltem a atingir todo Estado, e essa condição se estenda até o final de semana. Os acumulados podem variar entre 20 a 60 milímetros em todo Mato Grosso do Sul, sendo os maiores volumes esperados para as regiões norte, central e bolsão.





Ao longo do dia as temperaturas voltam a registrar amplitude térmica. A madrugada pode ter mínimas de 15°C no extremo sul, e as máximas podem atingir os 35°C.





Confira abaixo as mínimas e as máximas estimadas pelo Climatempo para a Capital e algumas cidades sul-mato-grossenses nesta terça-feira.





Campo Grande: 17°C | 29°C





Corumbá: 19°C | 34°C





Coxim: 18°C | 31°C





Dourados: 16°C | 30°C





Ponta Porã: 20°C | 32°C





Porto Murtinho: 20°C | 35°C





Três Lagoas: 20°C | 28°C









