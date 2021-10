Tempo segue instável e domingo tem previsão de tempestade em todo MS

Dia começou nublado na Capital e previsão é que tempo firme apenas na noite de segunda-feira (1°)

Mais um dia que Mato Grosso do Sul fica sob alerta para o risco de tempestade com ventos de até 100 km/h. O aviso emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) não livra nenhuma cidade e o dia deve permanecer nublado em todo o Estado neste domingo (31).





O alerta de tempestade é válido até às 11h de hoje. Com isso, assim como a Capital, as outras 78 cidades do Estado podem registrar até 100 mm de chuva por dia, além de ventos de até 100 km/h. Com possibilidade de queda de granizo.





Em Campo Grande, o céu amanheceu encoberto de nuvens e com temperaturas amenas. O dia começou com termômetros marcando 22°C e a previsão é de chuvas durante todo o dia. A máxima não ultrapassa os 30°C.





Para Dourados a previsão é de máxima de 28°C e mínima de 28°C, com pancadas de chuva e trovoadas durante todo o dia, assim como em Ponta Porã onde os termômetros devem ficar entre 19°C e 26°C.





As maiores temperaturas de hoje devem ser registradas nas cidades de Porto Murtinho e Coxim, onde os termômetros chegam aos 35°C, mas ambas com ocorrência de chuva durante o dia todo. Seguidas de Corumbá com máxima de 34°C e Três Lagoas com 32°C.





De acordo com o Cemtec, a partir da noite de segunda-feira (1°) o tempo volta a ficar firme sem possibilidade de chuvas, exceto na região norte do Estado onde haverá aumento de nebulosidade com pancadas de chuva.





Por Ana Paula Chuva