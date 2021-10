Tempo segue instável com manhã de sol e chuva durante a tarde

A quarta-feira (06) começa com sol e tempo aberto em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. Ao longo da tarde, áreas de instabilidades se formam provocando pancadas de chuva que podem vir em forma de temporais isolados, acompanhadas de rajadas de vento entre 30 e 50 km/h e raios.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, pode ocorrer queda de granizo, com maior probabilidade nas regiões central, sudoeste, leste e região pantaneira do estado devido a presença de um cavado em médios níveis.





Na Capital, por exemplo, o dia amanhece com sol, mas pancadas de chuva são esperadas para o período da tarde e da noite. De acordo com o Climatempo, pode chover cerca de 10 mm.





As temperaturas devem continuar amenas na região sul e central, mantendo média de 30°C de máxima. Na região pantaneira, norte, leste e parte da região sudoeste as máximas devem ficar acima dos 35°C nesta quarta-feira.





Os níveis de umidade relativa do ar seguem baixos durante a tarde, com variação estimada entre 50% a 20%, sendo a região pantaneira e norte as mais secas.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec as condições de tempo e temperatura estimadas para algumas regiões do Estado.









