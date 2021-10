Tempestade de poeira ao Centro de Campo Grande

©FRANCISCO BRITTO

Os campo-grandenses foram surpreendidos na tarde desta sexta-feira (15) com a chegada de uma tempestade de poeira, semelhante aos relatos recentes em diferentes regiões do centro do Brasil. Vídeo feito do alto de um edifício na Rua Alagoas, região do Jardim dos Estados, registrou o momento em que a tempestade atingiu a região central de Campo Grande.





A tempestade de poeira atingiu a Capital depois das 14h com ventos que chegaram a 94,45 km/h, conforme medições divulgadas pelo meteorologista Natálio Abrão –havendo rajadas de 54 km/h e de 65,16 km/h, estas na região das Moreninhas.





Por volta das 15h, a nuvem de poeira reduziu para 800 metros a visibilidade em Campo Grande, forçando o Aeroporto Internacional de Campo Grande a ser fechado. Houve relatos de destelhamento e quedas de galhos e granizo –como na região do Lago do Amor. A chuva, por sua vez, caiu por poucos minutos.





Os maiores problemas vieram com a ventania. O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover árvores que caíram em diferentes regiões da cidade. Uma delas caiu na Avenida Mato Grosso, pouco acima da Via Parque, fechando totalmente a pista bairro-centro e atingindo um Toyota Corolla, que foi destruído –bem como a frente de uma residência.