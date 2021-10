Sete projetos estão pautados para a Ordem do Dia desta terça-feira (5)

Ainda em discussão única, os deputados devem votar o Projeto de Lei 254/2021 , de autoria do deputado Jamilson Name (sem partido), que denomina Dr. Manoel Alves, o prédio da Polícia Civil do município de Rio Negro e o Projeto de Decreto Legislativo 050/2021 , da Mesa Diretora, que prorroga até 31 de dezembro de 2021, os efeitos do Decreto Legislativo n°680, de 30 de setembro de 2020, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Coronel Sapucaia. Ambos também receberam pareceres favoráveis por unanimidade da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).