Servidora do TCE-MS ganha 1º lugar em premiação

A solenidade da 16ª edição do Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública reuniu diversos representantes dos Poderes do Estado e servidores públicos do Poder Executivo Estadual, na manhã desta quinta-feira, 28 de outubro, no auditório da Governadoria. O evento premiou seis servidores em duas modalidades: Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis.





Pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, a servidora Anahi L. A. Philbois foi a grande vencedora da categoria - Ideias Inovadoras Implementáveis, ficando em primeiro lugar com o Projeto “I – NOVA MS”. De acordo com Anahi, o projeto traz a criação do primeiro laboratório estadual de inovação aplicada à gestão pública como ferramenta para modernização da gestão.





Nesse laboratório os gestores poderão elaborar protótipos de propostas, tendo um banco de boas práticas, e um banco de dados que poderá ser usado pelo Tribunal de Contas. Trata-se de um lugar de experimentos de gestão para depois serem colocados em prática. “O laboratório tem primeiro um foco educacional criando dentro das pessoas o hábito de questionar, utilizando metodologias de trabalho que aproximam o gestor público do cidadão, que é quem utiliza os serviços públicos. Um espaço que vai aproximar o gestor público do usuário do sistema público para que juntos, construam propostas para que os problemas da gestão sejam sanados”.





Representando o presidente do TCE-MS, Iran Coelho das Neves, a coordenadora de Capacitação e Extensão da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), Serley Santos e Silva, ressaltou que dentro de uma perspectiva pedagógica, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul trabalha como um laboratório de pesquisa, e que, a premiação do projeto da servidora Anahi Philbois, corrobora com a gestão do conselheiro Iran Coelho das Neves. “Uma gestão que tem uma visão inovadora, uma visão moderna de apoio ao uso da tecnologia. Gestão que prioriza também ações educacionais e pedagógicas dentro dessa visão de um Tribunal mais orientador. O TCE-MS está à frente, com uma gestão que prioriza e apoia as novas ideias”.





Premiação





Dos 67 inscritos, dessa vez, seis finalistas foram os vencedores com projetos que apresentaram visão de modernidade e o aprimoramento da Gestão Pública. Foram três colocações, do 1º ao 3º lugar, em duas modalidades, “Práticas Inovadoras de Sucesso” e “Ideias Inovadoras Implementáveis”, com R$24 mil reais em prêmios. Os finalistas foram selecionados pela Comissão Julgadora composta por membros indicados pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), pela Fundação Escola de Governo (Escolagov), Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect), Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV) e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).





O diretor-presidente da Escola de Governo, professor Antônio José Angelo Motti, destacou a importância do Prêmio enquanto instrumento de valorização do servidor e o reconhecimento de suas contribuições na melhoria da qualidade da Gestão Pública. “Uma oportunidade renovada anualmente para dar luz às ideias e práticas que fazem a diferença e promovem a eficiência nas entregas do serviço público".

©MARY VASQUES





©MARY VASQUES









Por: Olga Mongenot