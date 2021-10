Senador Nelsinho Trad visita região norte de MS

Costa Rica, Coxim e Jaraguari recebem o parlamentar nesta sexta-feira

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) visita nesta sexta-feira a região norte do estado. O município de Costa Rica foi o primeiro a receber a presença do parlamentar, que atraiu para Câmara Municipal autoridades e moradores também de cidades vizinhas. Com o plenário lotado, ele fez a prestação de contas de seu mandato. “Eu vim para agradecer e reforçar a parceria e junto com o prefeito Delegado Cleverson trazer mais recursos para Costa Rica. Nesses 2 anos e 10 meses, liberamos mais de R$ 9,6 milhões para Costa Rica. Já estamos batalhando pelo centro de hemodiálise e, também, pela conclusão das obras do poliesportivo”, disse o senador Nelsinho Trad.





Acompanhado pelo prefeito Delegado Cleverson e pelo prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo, pelo vice-prefeito de Figueirão, João Mortari, pelo presidente municipal do PSD em Costa Rica, João Martins Coelho, e vereadores da região, o senador Nelsinho Trad visitou as obras em andamento no município que receberam ​recursos federais liberados em seu mandato. “Visitamos as obras do Centro de Educação Infantil Sonho da Vovó, da Escola Municipal Fábio Barbosa, do lixão desativado, a construção de portais e a ampliação do sistema de esgotamento sanitário que já está com 96% de esgoto tratado”, comentou o senador.





Costa Rica já prevê para o poliesportivo em construção uma homenagem ao pai do senador, o finado deputado federal Nelson Trad, e o presentearam com uma camiseta do time da cidade, do CREC (Costa Rica Esporte Clube). “Agradeço muito o carinho e a receptividade da população de Costa Rica e das cidades vizinhas”, enfatizou o senador.





Para o prefeito de Costa Rica, foi uma honra recebê-lo, por se tratar de um senador da República e, principalmente, porque disponibilizou cerca de dez milhões de reais em recursos para o município. E pela oportunidade do senador conhecer, no Bairro Vale do Amanhecer, que é o maior bairro da nossa cidade, o parque poliesportivo. “Parque esse que vai levar o nome do pai do senador, uma pessoa que também tem uma folha de serviços prestados à Costa Rica muito extensa. Então, foi um evento muito proveitoso, mostrou também a receptividade que o senador tem aqui na cidade, a quantidade de pessoas que estiveram no evento, que o acompanharam. Isso só dignifica o trabalho que o senador vem fazendo junto ao Senado Federal, representando o estado de Mato Grosso do Sul", disse o prefeito Delegado Cleverson.





Coxim





De Costa Rica, o senador Nelsinho Trad seguiu para Coxim, onde vai participar neste fim de tarde da inauguração da quadra poliesportiva e do IFMaker (espaço de inovação) do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Coxim, a convite da reitora Eliane Cassiano. Enquanto coordenador da bancada federal de MS, o senador Nelsinho Trad atendeu a instituição que terá R$ 6 milhões no orçamento de 2021, para reestruturação e modernização do IFMS.





Jaraguari





Por proposição dos vereadores do PSD, Valdecy Lopes da Silva, Cláudio Ferreira da Silva, Mauro Carrilho Montealvão, Sebastião Batista da Silva e Walfrido Nascimento da Costa e aprovação por unanimidade da Câmara Municipal de Jaraguari, o senador Nelsinho Trad vai receber nesta noite o título de cidadão jaraguariense. A solenidade será transmitida online pelo Facebook da Câmara Municipal de Jaraguari.









ASSECOM