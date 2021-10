Senador Nelsinho Trad garante a retomada das obras de balneário municipal em Bodoquena

O parlamentar conquistou, do Ministério do Turismo, o pagamento da última parcela desse projeto; a cidade vem atraindo turistas na região

senador Nelsinho Trad (PSD/MS)

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) garantiu, nesta semana, a retomada das obras do Balneário Municipal de Bodoquena. O parlamentar conseguiu, na última segunda-feira à noite, a liberação de R$ 341.039,40 do Ministério do Turismo que faltavam para a conclusão do projeto de obras previsto pela prefeitura. “As obras estavam quase prontas e ficaram paradas, porque não tínhamos mais recursos. Agora, vamos terminar graças ao senador Nelsinho”, disse, animado, o prefeito Kazu (PSDB/MS).





A construção do balneário vem sendo idealizada desde 2009. Há dois anos, o senador Nelsinho Trad reapresentou o projeto ao Ministério do Turismo, no valor de R$ 780 mil. Naquele ano, já tinham sido pagos, para a prefeitura, R$ 332 mil. Em 2019, o senador conseguiu o pagamento de mais R$ 108 mil para o balneário e restavam esses últimos valores a serem pagos, R$ 341.039,40. “O senador Nelsinho Trad vem ajudando muito o desenvolvimento de Bodoquena”, disse o prefeito Kazu.





Segundo o senador Nelsinho Trad, a intenção é transformar Bodoquena em ponto atrativo aos turistas e contribuir para desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. "Trabalhamos em Brasília pelo turismo de Bodoquena e infraestrutura da cidade. Além dos R$ 448 mil para o balneário, liberamos R$ 478 mil do Turismo para o Parque Municipal de Bodoquena, R$ 583 mil da Funasa para obras de saneamento básico e R$ 200 mil da saúde para o combate à covid. Bodoquena recebeu, até o momento, R$ 1,7 milhão de recursos federais”, comentou o senador Nelsinho Trad.





Antes da pandemia, pesquisa da Fundação de Turismo já apontava o aumento significativo no fluxo de turistas no período das festas de fim ano. A pesquisa, na ocasião, ouviu 66 pessoas. A maioria, de Campo Grande. Também havia visitantes de Cuiabá e Rondonópolis (MT), de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná e do Pará. “Esperamos, com a inauguração do Balneário Municipal de Bodoquena, alavancar ainda mais o turismo na região”, disse o senador Nelsinho Trad.​

