Senador Nelsinho Trad garante quase meio milhão de reais para agricultura familiar de MS

Recursos extras do Ministério da Agricultura serão investidos em patrulha mecanizada

Senador Nelsinho Trad

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) anunciou a Mato Grosso do Sul mais R$ 453 mil em recursos extras empenhados para a agricultura familiar, na última quarta-feira à noite. O valor já foi pago ao Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), e era esperado desde 2019.





Segundo o convênio feito com a agência, serão adquiridos tratores, carreta e uma pá carregadeira que vão atender, em especial, os produtores de Campo Grande. "Nosso estado tem cerca de 70 mil famílias que vivem da agricultura familiar e produzem alimentos de qualidade para nossa mesa. Muitas delas não têm condições de pagar por esses equipamentos nem pela contratação deles. A compra das máquinas vai melhorar a conservação das estradas vicinais e, assim, facilitar a entrega da produção e o acesso às propriedades", comentou o senador Nelsinho Trad.





R$ 1,1 bi para MS





A liberação de agora é a segunda da semana de comemorações pelo aniversário de criação de Mato Grosso do Sul. Na segunda-feira (11), data em que se celebra a criação de Mato Grosso do Sul, o parlamentar sul-mato-grossense presenteou a população com R$ 3,6 milhões para a saúde. Os recursos federais liberados de emendas do senador são para custeio da assistência hospitalar e ambulatorial em nove cidades em cumprimento de metas na atenção especializada.





Os municípios contemplados foram Três Lagoas, R$ 689.993; Dourados, R$ 500 mil; outros R$ 500 mil também foram pagos para São Gabriel do Oeste; R$ 109.743 para Antônio João; R$ 300 mil para Caarapó; R$ 500 mil para Maracaju; mais R$ 500 mil para Paranaíba; R$ 300 mil para Rio Brilhante; e R$ 203.390 para Sonora.





Ao todo, o senador Nelsinho Trad já viabilizou R$ 1,1 bilhão diretamente e indiretamente para Mato Grosso do Sul. Dessa conta, R$ 279 milhões foram pagos para os 79 municípios, de seus pedidos individuais e obras em andamento e houve, pela intervenção dele enquanto coordenador da bancada e dos oito deputados federais e três senadores do Estado, a viabilização de R$ 741 milhões para MS.





“Essa soma é fruto de um trabalho ininterrupto para atender todo MS e estamos no início do mandato. Que a população tenha a certeza do nosso compromisso pelo desenvolvimento regional dos 79 municípios", enfatizou o parlamentar.





ASSECOM