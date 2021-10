Senador Nelsinho Trad garante mais R$ 1 milhão para MS

Desses recursos, R$ 527 mil para Saúde em Inocência e R$ 480 mil para unidade escolar em Campo Grande

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou, nesta quinta-feira, a liberação de mais R$ 1 milhão de reais em recursos federais para Mato Grosso do Sul. Do Ministério da Saúde, R$ 527 mil para o município de Inocência e R$ 480 mil do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para obras do Governo do Estado, em unidade escolar na Cidade dos Meninos no Jardim Anache em Campo Grande.





Segundo o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos, mais conhecido como Toninho da Cofapi (DEM), ele, o vice-prefeito professor Adair (PSD) e vereadores do município se surpreenderam com a notícia. O grupo foi pedir ao senador apoio na interlocução com o governo federal para liberação de recursos e já retornaram com a novidade para a Saúde. “Tivemos uma grata notícia para Inocência, nós queremos agradecer de coração o nosso senador Nelsinho. Já se somam quase R$ 4 milhões liberados (R$ 3.156.821,61), obrigado”, disse o prefeito Toninho da Cofapi.





O senador Nelsinho Trad informou que os recursos serão utilizados para estruturação de unidades de atenção especializada em saúde, aquisição de equipamentos. “Estou na liderança do PSD, recebendo o prefeito Toninho, o vice-prefeito professor Adair do PSD e o vereador Ladeia Júnior também do nosso partido que trouxe outros vereadores. Inocência, a gente tem trabalhado muito pelo município. Eles vieram fazer novos pedidos e vamos trabalhar para que o Toninho possa fazer o desenvolvimento de Inocência”, comentou o senador Nelsinho Trad.





De acordo com o FNDE, o Governo do Estado recebeu três parcelas que totalizam R$ 480.064,069 do projeto para construção da escola em Campo Grande na Cidade dos Meninos. Todos os empenhos já foram pagos desse projeto que somam a ordem de R$ 3,7 milhões e atendem diretamente os moradores da Cidade Morena. Até o momento, com essas liberações para obras do Governo do Estado, Campo Grande já recebeu, diretamente da União pelo mandato do senador Nelsinho Trad, o montante de R$ 63,1 milhões.​





ASSECOM