Senador Nelsinho Trad faz defesa e conquista a aprovação de conscientização sobre lábios leporinos

Relatório do parlamentar sul-mato-grossense foi aprovado nesta manhã pela Comissão de Educação em votação simbólica e segue para o Plenário do Senado Federal

senador Nelsinho Trad (PSD/MS)

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS), como médico, alertou nesta quinta-feira aos parlamentares da Comissão de Educação, Cultura e Esporte sobre a necessidade de conscientização a respeito da fissura labiopalatina. "É conhecida como lábio leporino e afeta a aparência e o desenvolvimento da criança. Um em cada 650 nascidos no Brasil tem a malformação. Mas é possível corrigir cedo. Por isso, defendo a conscientização sobre o assunto", argumentou o senador Nelsinho Trad.





Esse Projeto de Lei 6565/19, segundo o senador Nelsinho Trad, é de autoria do deputado Pedro Uczai, foi aprovado em votação simbólica pela comissão e segue, agora, para o Plenário do Senado Federal. A proposta prevê um dia, a escolha da data remete à fundação, em 24 de junho de 1967, do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP), para lembrar sobre ao assunto.





Reconhecido como hospital de ensino pelos Ministérios da Saúde e da Educação, o HRAC-USP também é pioneiro em suas áreas de atuação e centro de referência no tratamento e pesquisa das anomalias craniofaciais congênitas, síndromes associadas e deficiências auditivas, com assistência disponibilizada via Sistema Único de Saúde.





Em relação à fissura labiopalatina, o senador explica que ainda não se conhecem as causas da anomalia, mas determinados fatores de risco podem estar envolvidos em sua manifestação como deficiências nutricionais e doenças maternas durante a gestação; exposição à radiação; consumo de medicamentos, álcool ou fumo; e presença de fatores hereditários. “O objetivo é promover ações de conscientização e de esclarecimento sobre o tema, direcionadas aos profissionais de saúde, à comunidade acadêmica, aos familiares e à população em geral.”





ASSECOM





