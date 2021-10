Senador Nelsinho Trad conquista mais R$ 749 mil para o município de Antônio João

Recursos federais do Ministério da Saúde serão destinados para aquisição de equipamentos

senador Nelsinho Trad (PSD/MS)

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou a liberação de R$ 749.975,00, do Ministério da Saúde, na última semana, para o município de Antônio João. “Os recursos serão destinados para equipamentos”, informou o senador Nelsinho Trad.





Até o momento, o município já recebeu R$ 2,4 milhões do Governo Federal por ações do senador Nelsinho Trad. “Fiquei surpreso com essa liberação”, disse o prefeito Marcelo Pé (Dem).





No começo desta semana, o prefeito Marcelo Pé vai verificar a possibilidade de aquisição de aparelhos e transporte adequado de pacientes para atender ao hospital do município. “Estamos muito satisfeitos com a atuação do nosso senador Nelsinho Trad e já pleiteamos outro projeto de reforma e ampliação de postos de saúde ou do hospital”, comentou o prefeito.​





ASSECOM