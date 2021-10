Sanesul abre inscrições de concurso público para 74 vagas e cadastro de reserva

Salários variam de R$ 1.606,13 a R$ 9.350. Inscrições podem ser feitas até 11 de novembro pela internet.

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) abriu, nesta sexta-feira (1º), inscrições de concurso para 74 vagas e cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.606,13 a R$ 9.350, dependendo do cargo e do nível de escolaridade. No site da organizadora, é possível ver o edital. Acesse aqui.





Há oferta para as seguintes funções: agente em saneamento, assistente administrativo, técnico em agrimensura, técnico em análise e tratamento, técnico em automação, técnico em edificações, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em manutenção eletromecânica, técnico em recursos humanos, técnico em segurança do trabalho, técnico em tecnologia da informação, administrador, advogado, analista de tecnologia da informação, biólogo, contador, economista, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro sanitarista ambiental, jornalista, médico do trabalho, psicólogo, químico e tecnólogo em saneamento ambiental.





As inscrições deverão ser feitas até as 22h59 (horário de MS) do dia 11 de novembro pela página do Instituto AOCP na internet. Clique aqui para acessar! As taxas são de R$ 80 (níveis médio e técnico) e de R$ 100 (nível superior).





A prova objetiva será aplicada na data provável de 19 de dezembro, em Campo Grande e Dourados, podendo ser aplicada também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação dos municípios.





Posteriormente, alguns cargos também terão provas de aptidão física, prática e de títulos.









Por Fernando da Mata, g1 MS