Sábado terá rajadas de ventos, tempo instável e calor de até 39ºC em MS

Previsão do Inmet alerta para chuvas intensas, trovoadas e possibilidades de tornados

Mato Grosso do Sul terá mais um final de semana marcado pelo tempo instável com chuva a qualquer hora do dia. Neste sábado (23), de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), haverá rajadas de ventos e chuvas intensas em grande parte do estado.





Um novo sistema de baixa pressão atmosférica, localizado no Paraguai, e combinado a uma nova frente fria que deve avançar pelo centro-sul do país, aumentará as condições para chuva que pode ser expressiva no Estado.

Campo Grande amanheceu com 25ºC às 6h e máxima pode chegar aos 34ºC ©FRANCISCO BRITTO

Durante a manhã e tarde deste sábado as rajadas de vento podem atingir médias de 70 km/h, especialmente na parte sul, oeste e central do estado, podendo vir acompanhadas de chuvas intensas e trovoadas. Na Capital as rajadas de vento devem começar no início da tarde.





A máxima em MS pode atingir 39ºC em Corumbá e Porto Murtinho. Na Capital o calor chega aos 34ºC, mesma temperatura máxima prevista para Sonora, Paranaíba, Três Lagoas e Dourados, conforme divulgado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).





No começo da noite uma frente fria avança, podendo provocar rajadas de ventos e tempestades intensas na região entre Ponta Porã e Sete Quedas, podendo avançar para o norte do estado. Essas mesmas condições devem atingir Corumbá, Dourados, atingindo a Capital, o norte e nordeste de Mato Grosso do Sul antes do amanhecer do domingo (24), segundo o Inmet.





O instituto emitiu alerta de chuvas com acumulados diários em torno de 50mm a 100mm, ventos intensos que podem atingir entre 60-100 km/h, além de trovoadas e queda de granizo. "Diante desta previsão podem acontecer outros fenômenos severos, como: frente de rajadas de ventos causadas por nuvens de tempestades, e não se descarta a ocorrência de tornados, bem como novas tempestades de poeira", diz nota sobre a previsão.





Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as condições de tempo e temperatura para este sábado:









Por Ana Oshiro