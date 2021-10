Sábado será de calor e com possibilidade de chuva isolada em MS, prevê Inmet

Temperatura pode chegar aos 38ºC hoje no Estado

Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) será de calor de até 38ºC e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.





O dia começou com em Campo Grande com temperatura de 24ºC. A previsão é de nebulosidade com chance de chuva isolada ao longo do dia. A temperatura máxima será de 34ºC.





Os termômetros podem chegar hoje aos 38ºC em Aquidauana e Corumbá, aos 37ºC em Bonito e aos 36ºC em Porto Murtinho.





Coxim, município localizado no extremo norte do Estado, tem máxima de 37ºC. O calor também deve ser forte na região sul do Estado. A máxima em Dourados é de 35ºC, assim como em Água Clara e Três Lagoas, no leste de Mato Grosso do Sul.





O Inmet emitiu na sexta-feira alerta de chuva intensa e tempestade em praticamente todo o Estado. A exceção foi a área que abrange os municípios de Três Lagoas, Água Clara, Brasilândia, Bataguassu e Santa Rita do Pardo. O aviso encerra no fim da manhã deste sábado.





Por Gabriel Neris