Sábado de tempo instável em todo Estado

As áreas de instabilidade se mantêm em Mato Grosso do Sul ao longo deste sábado (09). Além do tempo fechado, há condições para chuva de moderada a forte no Estado.





Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta para a chance de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento (30-60Km/h) e eventual queda de granizo nas regiões sudeste, central e leste, e porção sul da região pantaneira.





O início do dia pode ter temperaturas em torno de 22°C e as máximas podem chegar aos 35°C.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec as condições esperadas para algumas regiões do Estado.





Por: Mireli Obando