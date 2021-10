Representantes do Ecossistema Dakila integram Conselho de Turismo de Corguinho

Maitê Bernal Flores, coordenadora de turismo da Cidade Zigurats, e Vera Lúcia, associada de Dakila Pesquisas, integram o Conselho Municipal de Turismo de Corguinho pelos próximos dois anos. A designação dos membros foi feita na manhã do dia 15 de outubro, por meio de ato do poder executivo com base em indicações efetuadas pelos representantes de órgãos e entidades participantes. O próximo passo é oficializar o novo Conselho por meio de uma portaria que será implementada pela Prefeita Marcela Ribeiro Lopes.





O Conselho pode ser formado por pessoas da rede pública e privada, bem como a sociedade civil e compete aos membros participantes formular diretrizes básicas da política de turismo no município; promover a integração entre os vários segmentos que operam no município objetivando o intercâmbio destes com a comunidade, o comércio e o poder público; formular e coordenar programas para o desenvolvimento de infraestrutura turística, prestando orientação normativa e deliberativa, entre outras funções.





O Diretor executivo do Ecossistema Dakila, Gustavo Guerra, também integra o Conselho, mas por ser vereador da cidade de Corguinho, sua participação está ligada à Câmara Municipal. Maitê Bernal Flores recebeu o convite por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente e acredita que a inserção do Ecossistema Dakila no Conselho vem para somar e alavancar ainda mais o turismo na região.





“Foi muito bacana ver, depois da pandemia, a retomada do setor e que os diversos envolvidos como comércios, hotelarias, restaurantes, entre outros empreendimentos, se mostraram interessados em participar do Conselho e unir esforços para desenvolver o turismo no município”, diz.





“O Ecossistema Dakila tem a alegria de ser um dos principais destinos turísticos do município que movimenta uma grande quantidade de visitante todos os meses. Viabilizaremos, através do Conselho, maneiras que possam ter mais desenvolvimento e envolvimento da cidade com esse fluxo de pessoas que por aqui passam. Além disso, também apoiaremos outras iniciativas e ações que o município e os setores, unidos, possam querer desenvolver e potencializar dentro do setor. Corguinho tem muito potencial e o turismo é uma atividade capaz de gerar renda e aumentar o desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade”, argumenta Maitê.





Além dos representantes do Ecossistema Dakila, também estão no Conselho: Leda Claúdia e Eder Rick Oliveira (comércio); Mara das Graças e Kelly dos Santos (Educação); Rosangela Melo e Roseli Oliveira (assistência social); Valdir Alves e Girlene da Silva (Aprac dos produtos rurais do assentamento); Sirlene Alves (Banco Sicredi); André Marcelo e Renan Sandim (Secretaria de Administração); Militão Antônio e Lysla D’ulia (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente); Tomé Espindola e Juarez (Rancho Alegre); Adalzizo Ribeiro e Gustavo Guerra (Câmara Municipal); José Correia e Irian Fernades (Secretaria da Saúde); Elaine Matheus Teodoro e Alda Lina (Boa Sorte); Joel Marcelino e Ronivaldo de Lima (Secretaria de Obras).





ASSECOM