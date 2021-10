Reinaldo Azambuja autoriza pavimentação da MS-345 e garante investimentos de R$ 170 milhões em Bonito

Acompanhado do deputado federal Vander Loubert, deputados estaduais Paulo Corrêa, Lucas de Lima e Mara Caseiro, prefeitos de 12 cidades da região e secretários Eduardo Riedel (Infraestrutura), Sérgio de Paula (Casa Civil) Jaime Verruck (Semagro) e Geraldo Resende (Saúde), o governador cumpriu extensa agenda neste sábado em Bonito, iniciando com a entrega do quartel do Corpo de Bombeiros. Em seguida, descerrou totens de obras de pavimentação na Avenida Matheus Muller (Avenida do Turismo), nos bairros Jardim Marambaia, Jardim Boa Vista e Rincão Bonito e nas vilas Jaraguá e Machado.

O governador visitou o quilômetro zero da rodovia, na saída de Bonito para o Águas de Miranda, onde foi recebido pelos empreiteiros da obra, que terá um custo de R$ 56,3 milhões. “Dentro de duas semanas estaremos concluindo a licitação do segundo trecho (Anastácio-Águas de Miranda)”, disse. A obra será executada em quatro frentes, sendo a primeira (lote 4) de 25 km, com início neste mês, gerando 280 empregos diretos.

Ao lado do secretário Eduardo Riedel (Seinfra), governador autorizou início de obras de pavimentação e assinou convênios com Bonito

Anunciando novas obras em vários setores e fazendo entregas que totalizam R$ 170 milhões de investimentos em Bonito, que neste sábado comemora 73 anos de emancipação política, o governador Reinaldo Azambuja assinou a ordem de serviço da pavimentação do primeiro trecho da MS-345. A rodovia liga a Capital do Ecoturismo a Anastácio, passando pelo distrito de Águas de Miranda, uma nova alternativa de acesso à região a partir de Campo Grande.

Na sequência, assinou ordem de serviço de inúmeras obras de infraestrutura: pavimentação asfáltica do lote 4 da MS-345 e da Rodovia do Turismo (9 quilômetros, do Córrego Matheus a ponte do Rio Formoso, ao custo de R$ 27,4 milhões), revitalização do pavimento da MS-382, entre Guia Lopes da Laguna e Bonito (52 quilômetros, com investimentos de R$ 50 milhões) e restauração de 13,5 km da MS-178 (entroncamento com a BR-267 e MS-382).

Na área de saneamento, Reinaldo Azambuja autorizou abertura de licitação para construção de dois reservatórios de 500 m³ de água potável, com duas elevatórias e sistema de tratamento, e a contratação direta da obra de urbanização das áreas de dois poços artesianos e reforma de um terceiro – a ser executado pela Sanesul, com investimentos e R$ 7,8 milhões .









Governador anunciou um pacote de obras e fez entregas no aniversário de Bonito, que totalizam R$ 170 milhões Capacidade de investimentos





Também autorizou licitação da pavimentação e drenagem do bairro Atlântico Vila Real, ao custo de R$ 5 milhões, e assinou convênio no valor de R$ 2,5 milhões com o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, para a reforma do Hospital Municipal João Darci Bigaton. No mesmo ato, o governador assinou acordo de cooperação para trabalhos de manejo e conservação do solo e água com os municípios de Bonito, Jardim, Bodoquena e Miranda. Foi autorizado, ainda, ordem de serviço para construção de ponte de concreto sobre o Rio Bacuri.





“Estamos construindo parcerias, levando investimentos a todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, afirmou Reinaldo Azambuja. Segundo ele, a execução do Programa Governo Presente está sendo possível porque o governo conseguiu realizar o que considera relevante na gestão pública: a recuperação da capacidade de investimentos do Estado, por meio de uma ampla reforma administrativa sob o comando do ex-secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.





“Hoje aqui em Bonito contamos com a presença de 12 prefeitos e tenho certeza que eles não têm ciúmes dos recursos que estamos trazendo para o município”, pontuou.





Subsecretaria de Comunicação