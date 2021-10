Região Sul-fronteira receberá visita do deputado Estadual Rinaldo Modesto

deputado Estadual Rinaldo Modesto

Nesta semana, a região Sul-fronteira e a cidade de Maracaju receberão a visita do deputado estadual Rinaldo Modesto. Depois dos compromissos parlamentares semanais na Assembleia Legislativa, o parlamentar segue para o interior nesta sexta e sábado com agendas programadas no distrito de Nova Itamarati em Ponta Porã, e nos municípios de Antônio João e Maracaju.





Na sexta pela manhã o distrito de Ponta Porã, Nova Itamarati, receberá o deputado que conversará com lideranças e visitará as escolas estaduais Professor José Edson Domingos dos Santos, Nova Itamarati e Professor Carlos Pereira, além da Escola Municipal Nova Conquista. Na parte da tarde Rinaldo segue para Antônio João e na sequência segue para a cidade de Ponta Porã. No sábado, lideranças de Maracaju receberão o deputado para um almoço de confraternização em comemoração ao Dia do Professor. Durante as visitas estão previstas reuniões com a população e lideranças locais, ocasiões em que o parlamentar apresentará resultados de seu mandato.





Rinaldo Modesto comenta que apesar de sua base de trabalho ser na Capital, o mandato de deputado estadual demanda cuidar do cidadão em todas as regiões do Estado. “Apesar de a nossa base de trabalho estar localizada em Campo Grande, temos ações em todas as regiões do do Mato Grosso do Sul e com certeza onde tiver um cidadão sul-mato-grossense, nós levaremos nossas ações e nosso empenho para solucionar suas demandas”.





ASSECOM