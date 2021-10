R$ 585 mil: realizado por Neno Razuk, 1º Leilão em prol do Autismo tem festa, artistas e arrecadação de recursos para entidades de MS

Mais de meio milhão de reais! Esse foi o montante arrecadado no 1º Leilão Beneficente em prol do autismo realizado neste sábado (16) em Campo Grande. Organizado pelo deputado Neno Razuk (PTB), agora, serão R$ 585.840 mil doados para as entidades que atendem crianças e adolescentes autistas em Campo Grande e Dourados - AAGD (Associação de Pais e Amigos do Autista em Dourados) e para o fundo de criação da AMA – Naviraí (Associação de Pais e Amigos do Autista em Naviraí).





O evento foi um sucesso e contou com a participação quase 200 pessoas que foram ao recinto de leilões no Canal do Boi e também participaram por meio da internet dando lances ao vivo e arrematando peças como obras de artes, cabeças de gado e até mesmo um chapéu autografado pela dupla Munhoz e Mariano.

O cantor Munhoz, inclusive fez questão de comparecer e apoiar a causa. “É uma causa que precisa e merece atenção e que é uma honra ver um objeto nosso sendo leiloado e revertido em benefício para as entidades”, afirmou durante sua fala abrindo o leilão do chapéu preto.





“Eu fiquei muito feliz com o apoio de todos, com a presença de amigos tão queridos em nossa primeira de muitas ações, mas em especial com a generosidade das pessoas em comprarem os objetos ao mesmo tempo em que conhecem melhor a causa autista em nosso Estado”, destacou o deputado Neno Razuk.





Para a presidente da AMA CG, Maria Socorro França Silva, a realização do Leilão Beneficente trouxe outro olhar para o público sobre os autistas. “Acompanhei tudo e pra nós AMA instituição foi show de bola, não teve nada melhor do que aconteceu e superou todas as nossas expectativas. Por ser o primeiro evento voltado nesse segmento e foi um resultado positivo Divulgou o nome da AMA para quem estava presente e sabemos que isso é suma importância”, disse a presidente. No local também foram leiloados quadros pintados pelos autistas que são atendidos pela entidade.





Destacando o sucesso do leilão, Neno parabenizou as equipes de serviço que disponibilizaram o atendimento no evento em especial ao Canal do Boi (Sistema Brasileiro Agropecuário) e a MS Leilões, e também ao leiloeiro Gabriel Borges. O parlamentar prestou um agradecimento formal aos deputados Coronel David (sem partido) que desde o início apoiou e também foi conferir o certame pessoalmente.





Além disso também apoiaram a causa a ministra da Agricultura Tereza Cristina e a deputada federal Rose Modesto (PSDB) que junto com a Senadora Soraya Thronicke (PSL) pela destinação de mais de R$ 350 mil em emendas parlamentares destinadas às instituições como a AMA – CG (Associação de Pais e Amigos do Autista), AAGD (Associação de Pais e Amigos do Autista em Dourados) e para o fundo de criação da AMA – Naviraí (Associação de Pais e Amigos do Autista em Naviraí).





“Foi um evento maravilhoso e estou feliz com o resultado, conseguimos doações espontâneas, faturamento do leilão de objetos doados, faturamento do leilão de gado de corte comissão, emendas parlamentares, entre outras coisas. É de aquecer o coração ver que esse leilão vai contribuir para uma causa tão nobre e que as mais de 200 pessoas presentes no dia se sensibilizaram com essas entidades, sem contar quem nos assistia virtualmente. Fica aqui meu agradecimento a todos vocês e como o sucesso desse evento poderá trazer a sequência de vários outros”, agradeceu Neno Razuk ao contabilizar o sucesso do evento.









ASSECOM