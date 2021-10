R$ 160 mil: Mais três municípios recebem recursos por meio de emendas do deputado Neno Razuk

deputado estadual Neno Razuk (PTB)

Por meio de emendas enviadas pelo deputado estadual Neno Razuk (PTB) as prefeituras de Batayporã, Tacuru e Bodoquena já estão com dinheiro na conta para serem aplicados em ações na educação municipal de cada uma das cidades. Os valores foram repassados pelo Governo do Estado diretamente para as contas dos municípios que foram contemplados.





São R$ 160 mil em emendas sendo distribuídas conforme os projetos apresentados pelos postulantes. “Trabalhamos as emendas diretamente com os vereadores, vereadoras e lideranças locais, que sabem quais são as necessidades de cada localidade e esse dinheiro vai carimbado para ser utilizado na compra de equipamentos, insumos e até mesmo contratações caso seja previsto nas emendas apresentadas”, explica Neno.





Batayporã e Bodoquena receberam o valor de R$ 40 mil cada uma. Já o município de Tacuru recebeu R$ 80 mil, conforme o projeto proposto. “Já enviamos R$ 1,2 milhão em emendas esse ano e conseguimos atender quase 30 municípios sul-mato-grossenses. É importante que esse trabalho seja feito porque faz diferença para os cofres municipais e os recursos são aplicados para melhorias e benefícios dos alunos”, destacou Razuk no caso das emendas voltadas para a educação.





ASSECOM