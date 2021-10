Quarta-feira com máxima de 39ºC, previsão é de chuva isolada na maior parte de MS

Dia terá nuvens carregadas e chance de chuva forte para o norte e leste do Estado

Para esta quarta-feira (27) a Somar Meteorologia prevê chuva sobre toda a Região Centro-Oeste do Brasil, devido à combinação entre calor e umidade que favorece a formação de nuvens carregadas.





O sol deve aparecer pouco ao longo do dia, pois haverá variação de nebulosidade que vai deixar o tempo bastante fechado em alguns momentos. Há risco de temporais isolados nas regiões norte e leste do Estado durante a tarde.





Os níveis de umidade relativa do ar ficam baixos na região sudoeste, pantaneira e norte durante a tarde, com índices entre 30-40%.

Em Campo Grande há possibilidade durante todo o dia. Os termômetros não passam dos 29ºC ©FRANCISCO BRITTO

As mínimas esperadas para esta quarta-feira são de 19°C no sul, 24°C no leste, 23°C no norte, 23°C na região pantaneira e 21°C na Capital. São esperadas máximas de 33°C para o Estado.





Confira abaixo as mínimas e as máximas estimadas pelo Climatempo para a Capital e algumas cidades sul-mato-grossenses nesta quarta-feira.





Campo Grande: 20°C | 30°C





Corumbá: 21°C | 36°C





Coxim: 21°C | 32°C





Dourados: 19°C | 31°C





Ponta Porã: 18°C | 29°C





Porto Murtinho: 22°C | 37°C





Três Lagoas: 23°C | 29°C









Por: Mireli Obando





