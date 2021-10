Quarta-feira com céu nublado e meteorologia indica calor de até 40ºC em MS

Há alerta de chuva intensa somente em quatro municípios

As instabilidades perderam força e o tempo voltou a ficar firme em Mato Grosso do Sul. Porém, modelos meteorológicos apontam a aproximação de uma nova frente fria que deve avançar pelo Paraguai no final de semana, prometendo mais chuva para o Estado.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), tendência de precipitação até dia 26 de outubro indica a probabilidade de chuva de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo com acumulados de chuva entre 50 - 100 mm para grande parte do estado.





A previsão para esta quarta-feira é de tempo firme. O sol volta a aparecer em todas as áreas com variação de nebulosidade ao longo de todo o dia.

Céu com muitas na Capital ©FRANCISCO BRITTO

Campo Grande registra 19ºC com ventos de 23 km por hora neste início da manhã. A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de céu aberto a partir das 9h. A temperatura máxima pode chegar aos 35ºC e a umidade relativa do ar deve atingir os 20%.



Os termômetros podem chegar aos 40ºC em Corumbá e aos 39ºC em Aquidauana. A máxima em Coxim é 38ºC. Na região sul do Estado, Dourados tem máxima de 29ºC. A temperatura não passa dos 30ºC em Três Lagoas, segundo o Inmet.



O instituto emitiu um alerta de chuva intensa apenas para os municípios de Aparecida do Taboado, Cassilândia, Paranaíba e Sonora. Nestes locais há possibilidade de chuva de até 50 milímetros e ventos de até 60 km por hora.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições estimadas de tempo e temperatura para esta quarta-feira.









Por: Mireli Obando