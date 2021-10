PSB/MS vai à Brasília discutir as eleições de 2022

Nesta terça-feira, 26, o diretório sul-mato-grossense do PSB (Partido Socialista do Brasil) esteve em Brasília para reunião com o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira. Participaram do encontro, o presidente estadual da sigla, Ricardo Ayache, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Borges, Carlão; o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues e o vereador de Dourados, Mauricio Lemes. Na pauta, as eleições de 2022.





De acordo com Ayache, a visita ao presidente nacional teve como objetivo alinhar a estratégia do partido em Mato Grosso do Sul e discutir o fortalecimento da sigla para os próximos anos.





“O PSB tem se estruturado para as próximas eleições e trabalharemos muito para eleger deputados federais, estaduais, e para contarmos com candidaturas majoritárias próprias em todos os estados. Nesse momento de agravamento das crises social, política e econômica, é especialmente importante elegermos parlamentares comprometidos com o desenvolvimento econômico e com os direitos sociais, ambientais e democráticos. Esse é o foco do nosso partido em Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil”, avaliou.





ASSECOM