Primeiro dia de Tapé Avirú foi marcado com festival cultural e culinária típica paraguaia

No primeiro dia do Circuito Turístico Tapé Avirú Experience começou em grande estilo enaltecendo a cultura e culinária paraguaia. O primeiro dia de evento foi marcado com muita música, apresentação de danças com vestimentas típicas, além de comidas regionais diferenciadas ofertadas na Estação de Ferrocarril, em Luque.





A chegada dos turistas e participantes ao evento foi marcada a partir das 14 horas na cidade de Luque. A organização do Tapé Avirú entregou um certificado de reconhecimento ao gerente do Hotel Bourbon, Fernando Macedo, por toda a prestatividade e recepção no primeiro dia do evento. Após a foto oficial de chegada, que aconteceu às 18h30, todos foram direcionados e escoltados pela polícia local até a Estação de Ferrocarril onde aconteceu um belo festival de boas-vindas.





Na ocasião, o secretário de cultura da cidade de Luque, Félix Sanchez, se fez presente no festival. Nas atrações culturais teve apresentação do “Ballet Municipal de la Ciudad de Luque”, grupo musical “Clave Guarani” e dança regional com “República Saraki”.





O presidente de Dakila Pesquisas, Urandir Fernandes de Oliveira, finalizou o festival agradecendo a todos os participantes e citando a importância desse evento para a Associação. “Quero agradecer a toda equipe de Dakila Pesquisas Paraguai pela organização do evento, também agradecer aos paraguaios por todo o carinho e receptividade. Tenho certeza que voltaremos ao Brasil com o coração muito engrandecido e muito grato. Que todas as pessoas despertem em seu coração e em sua mente a cultura e a história para que possa prosseguir às próximas gerações”.





Urandir em Tapé Aviru. Foto: Arquivo Dakila





“Este evento representa uma união e uma nova página da história que será eternizada. Esse foi só o primeiro dia, ainda temos muitas novidades e acredito que as pessoas ficarão encantadas por tudo que ainda irá acontecer. Minha mensagem a todos é que passem para outras pessoas o conhecimento adquirido nesse evento e que possa despertar a história que é impactante”, disse Urandir.





Muitas pessoas participam do evento que segue com programação até o dia 4 de outubro. A TVCH fez transmissão ao vivo do festival pelo canal do Youtube, assista clicando aqui . Acompanhe as postagens sobre o evento pelo Instagram @tapeavirupy e @tvchaovivo.