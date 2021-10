Presidente da Câmara Municipal oferece honraria à CRF pelo trabalho para redução do déficit habitacional do Estado Em reconhecimento a atuação em favor ao Movimento Comunitário, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande entregou no dia 18 de outubro Moção de Congratulações a entidade “Comunidade Organizada em Defesa de Moradias nas Ocupações Irregulares, Famílias sem Moradias no Mato Grosso do Sul” – CRF.





Carlão destacou que a honraria deve-se aos relevantes serviços prestados em favor da população menos favorecida em busca de moradia digna, contribuindo sobremaneira na redução do déficit habitacional do Estado. “Como representante do Movimento Comunitário sei da importância da luta em favor da moradia.





Por isso o reconhecimento a CRF, na pessoa do Presidente, Valdo Pereira de Souza, reafirmo sua competência e reitero sua capacidade técnica e organizadora em sua vocação ímpar no desenvolvimento intrigo de seus projetos sociais, tendo atingido a marca de milhares unidades habitacionais edificadas em diversos municípios do Estado junto aos programas do Governo Federal”, afirmou o presidente.





Carlão também entregou Moção de Congratulações ao Analista e Desenvolvedor de Sistemas e Secretário Geral da CRF, Estevan Cardoso Gonçalves, que atua a mais de 15 anos, ativamente nas 7 Regiões de nossa Capital, também desenvolve trabalhos sociais com jovens e adultos, em edições de projetos sócios-educativos. Os amigos da Famems-MS - Elza Alves Matos, Edson Maidana e Orly Colombo Lopes da equipe técnica da CRF, acompanharam a entrega no gabinete da presidência da Casa de Leis.





ASSECOM