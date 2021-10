Por autoria do senador Nelsinho Trad, Aeroporto Internacional de Campo Grande passa a se chamar Ueze Elias Zahran

Lei, aprovada no Congresso Nacional, é sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conseguiu a denominação do Aeroporto Internacional de Campo Grande, de Ueze Elias Zahran. A partir da publicação da sanção do presidente da República Jair Messias Bolsonaro, com a data de ontem no Diário Oficial da União, já está em vigor a lei proposta pelo parlamentar sul-mato-grossense e aprovada pelo Congresso Nacional. “É uma justa homenagem ao homem visionário que marcou a comunicação de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul”, destacou o senador Nelsinho Trad.





Para o parlamentar sul-mato-grossense, é fundamental o reconhecimento ao empresário Ueze Zahran que nasceu em Bela Vista, na fronteira com o Paraguai, no dia 15 de agosto de 1924 e se formou empresário de renome mundial em razão da sua visão de futuro e empreendedorismo. O empresário morreu em 2018, aos 94 anos, deixando um legado de pioneirismo.

empresário Ueze Zahran

A marca de Ueze Zahran, segundo o senador Nelsinho Trad, vem de seus princípios que o levaram a ter muitas conquistas e serão eternizadas com o seu nome em local de passagem de milhares de pessoas. “Recebeu prêmios por seu trabalho incansável e persistente para o desenvolvimento do País e da ética nos negócios”.





ASSECOM