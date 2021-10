PONTA PORÃ| Vereador Farid Afif é executado a tiros na fronteira de MS com Paraguai

Comerciante foi executado a queima-roupa enquanto andava de bicicleta

vereador Farid Afif

O comerciante e vereador Farid Afif, 37 anos completos no último dia 26 de setembro, foi fuzilado no centro de Ponta Porã. O crime ocorreu no final da tarde.





O crime aconteceu na rua Paraguai, enquanto o vereador pedalava. Ele caiu morto na calçada de uma concessionária de veículos.





Farid pedalava na rua Paraguai, entre as ruas Duque de Caxias e Dom Pedro I, quando na calçada da concessionária de veículos da VW foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. Ele caiu morto dentro do estabelecimento comercial. A maioria dos tiros atingiu a cabeça da vítima.





Farid exercia o segundo mandato de vereador em Ponta Porã. Exercia a função de líder do prefeito Hélio Peluffo.





Foi eleito com 961 votos pelo Democratas.





É autor do projeto aprovado pela Câmara Municipal da "Sexta Feira Sustentável", incentivando o uso da bicicleta como meio de transporte.





Era bom articulador político e presente na sociedade.





Era proprietário de uma conveniência "Pão na chapa", localizada no centro de Ponta Porã.





Local onde ocorreu o crime





Afif foi executado em frente a loja de veículos













